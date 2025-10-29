FORECAST: Periods of rain with some embedded thunderstorms. Clearing by late afternoon.
ATLANTIC OCEAN
*Gale Warning until 7 a.m. Thursday*
*Gale Watch 4 a.m. Friday until 12 a.m. Saturday*
Thursday: Winds SE 25-30 kts. Gusts to 35 kts. Waves 8-15 feet.
DELAWARE BAY
*Gale Warning until 2 p.m. Thursday*
*Gale Watch 6 a.m. Friday until 2 a.m. Saturday*
Thursday: Winds E 25-30 kts. Waves 3-5 feet.
CHESAPEAKE BAY
*Small Craft Advisory until 6 a.m. Friday*
*Gale Watch 6 a.m. Friday until 6 p.m. Friday*
Thursday: Winds SE 20-25 kts. Gusts to 30 kts. Waves 3 feet.