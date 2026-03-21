Sat SW winds 10 to 15 kt with gusts up to 20 kt, becoming N in the afternoon. Seas 3 to 4 ft, occasionally to 6 ft. Wave detail: S 4 ft at 6 seconds and E 3 ft at 9 seconds.
Sat Night
E winds 5 to 10 kt, becoming SE after midnight. Seas around 3 ft. Wave detail: E 3 ft at 8 seconds and S 2 ft at 5 seconds.
Sun
S winds 10 to 15 kt. Seas 3 to 4 ft, occasionally to 6 ft. Wave detail: S 3 ft at 5 seconds and E 2 ft at 8 seconds.
Sun Night
SW winds 15 to 20 kt with gusts up to 25 kt. Seas 4 to 5 ft, occasionally to 7 ft. Wave detail: S 4 ft at 5 seconds and E 2 ft at 8 seconds. A chance of showers after midnight.
Mon
NW winds 15 to 20 kt with gusts up to 30 kt. Seas 4 to 5 ft, occasionally to 7 ft. Wave detail: SW 4 ft at 6 seconds and E 3 ft at 8 seconds. A chance of showers.
Mon Night
N winds 15 to 20 kt with gusts up to 25 kt. Seas 4 to 5 ft, occasionally to 7 ft.
Tue
N winds 10 to 15 kt with gusts up to 20 kt, becoming NE 5 to 10 kt in the afternoon. Seas 3 to 4 ft, occasionally to 6 ft.
Tue Night
S winds 5 to 10 kt. Seas around 3 ft.
Wed
SW winds 10 kt. Seas around 3 ft.
Wed Night
W winds 10 to 15 kt, becoming NW after midnight. Seas around 3 ft.