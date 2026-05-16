Sat
SW winds 5 to 10 kt with gusts up to 15 kt, becoming S 15 to 20 kt. Seas 3 to 4 ft, occasionally to 6 ft. Wave detail: S 3 ft at 4 seconds and E 3 ft at 9 seconds.
Sat Night
SW winds 15 to 20 kt with gusts up to 25 kt. Seas 5 to 6 ft, occasionally to 9 ft. Wave detail: S 5 ft at 6 seconds and E 3 ft at 9 seconds.
Sun
SW winds 10 to 15 kt with gusts up to 20 kt. Seas 4 to 5 ft, occasionally to 7 ft. Wave detail: S 4 ft at 7 seconds and E 3 ft at 9 seconds.
Sun Night
S winds 10 to 15 kt, diminishing to 5 to 10 kt after midnight. Seas 2 to 3 ft. Wave detail: SE 3 ft at 8 seconds.
Mon
S winds 5 to 10 kt. Gusts up to 15 kt in the afternoon. Seas 2 to 3 ft. Wave detail: S 2 ft at 5 seconds and SE 2 ft at 8 seconds.
Mon Night
S winds 10 to 15 kt. Seas 2 to 3 ft.
Tue
S winds 10 to 15 kt. Gusts up to 25 kt in the afternoon. Seas 3 to 4 ft, occasionally to 6 ft.
Tue Night
S winds 15 to 20 kt. Seas around 4 ft, occasionally to 6 ft.
Wed
SW winds 10 to 15 kt with gusts up to 25 kt. Seas 3 to 4 ft, occasionally to 6 ft.
Wed Night
S winds 15 to 20 kt, becoming SW 10 to 15 kt after midnight. Gusts up to 25 kt. Seas around 4 ft, occasionally to 6 ft. A chance of showers.