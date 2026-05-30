Small Craft Advisory in effect from May 30, 07:00 AM EDT until May 30, 10:00 PM EDT
Through 7 AmW winds 10 to 15 kt with gusts up to 20 kt. Seas 2 to 3 ft. Wave detail: S 3 ft at 5 seconds and NE 1 foot at 4 seconds.
TodayN winds 15 to 20 kt with gusts up to 25 kt. Seas 3 to 5 ft, occasionally to 6 ft. Wave detail: N 3 ft at 4 seconds and S 2 ft at 5 seconds.
TonightNE winds 15 to 20 kt with gusts up to 25 kt, diminishing to 10 to 15 kt after midnight. Seas 4 to 5 ft, occasionally to 7 ft. Wave detail: NE 5 ft at 8 seconds and NE 3 ft at 4 seconds.
SunNW winds 5 kt, becoming S with gusts up to 15 kt in the afternoon. Seas 4 to 5 ft, occasionally to 7 ft. Wave detail: NE 5 ft at 9 seconds.
Sun NightSW winds 10 to 15 kt with gusts up to 20 kt. Seas around 4 ft, occasionally to 6 ft. Wave detail: NE 4 ft at 10 seconds and SW 2 ft at 3 seconds.
MonSW winds 10 to 15 kt with gusts up to 20 kt, becoming SE 5 to 10 kt in the afternoon. Seas 3 to 4 ft, occasionally to 6 ft. Wave detail: E 4 ft at 10 seconds and S 2 ft at 4 seconds.
Mon NightE winds 5 to 10 kt. Seas 3 to 4 ft, occasionally to 6 ft.
TueNE winds 10 to 15 kt. Seas around 4 ft, occasionally to 6 ft, building to 5 to 6 ft, occasionally to 9 ft in the afternoon.
Tue NightNE winds 5 to 10 kt, becoming N 10 to 15 kt after midnight. Seas 5 to 6 ft, occasionally to 9 ft.
WedN winds 10 to 15 kt with gusts up to 20 kt. Seas around 5 ft, occasionally to 7 ft.
Wed NightNE winds 5 to 10 kt with gusts up to 15 kt, becoming N after midnight. Seas 5 to 6 ft, occasionally to 9 ft.