Today
NE winds 10 to 15 kt with gusts up to 20 kt. Seas 2 to 3 ft. Wave detail: NE 3 ft at 4 seconds and SE 2 ft at 9 seconds.
Tonight
E winds 15 to 20 kt with gusts up to 25 kt. Seas 3 to 4 ft, occasionally to 5 ft. Wave detail: NE 4 ft at 5 seconds and SE 2 ft at 8 seconds.
Sun
NE winds 15 to 20 kt with gusts up to 25 kt. Seas 4 to 5 ft, occasionally to 6 ft. Wave detail: E 5 ft at 7 seconds and SE 1 foot at 8 seconds.
Sun Night
NE winds 15 to 20 kt, diminishing to 10 to 15 kt after midnight. Seas 4 to 5 ft, occasionally to 6 ft. Wave detail: E 5 ft at 8 seconds and SE 2 ft at 12 seconds.
Mon
NE winds 5 to 10 kt. Gusts up to 15 kt in the morning. Seas 4 to 5 ft, occasionally to 6 ft. Wave detail: E 5 ft at 8 seconds and E 5 ft at 11 seconds.
Mon Night
S winds 5 to 10 kt. Seas 3 to 4 ft, occasionally to 5 ft.
Tue
SW winds 5 kt, becoming S with gusts up to 15 kt in the afternoon. Seas 3 to 4 ft, occasionally to 5 ft.
Tue Night
SW winds 5 to 10 kt. Gusts up to 15 kt in the evening. Seas 3 to 4 ft, occasionally to 5 ft.
Wed
SW winds 5 to 10 kt, becoming S in the afternoon. Seas 3 to 4 ft, occasionally to 5 ft.
Wed Night
SE winds 5 to 10 kt. Seas around 3 ft. A chance of showers.