Today
N winds 5 to 10 kt with gusts up to 15 kt, becoming NE late. Seas around 2 ft. Wave detail: N 1 foot at 3 seconds and S 1 foot at 6 seconds.
Tonight
NE winds 5 to 10 kt. Seas 2 to 3 ft. Wave detail: E 2 ft at 7 seconds and NE 1 foot at 3 seconds.
Sun
NE winds 5 to 10 kt, increasing to 10 to 15 kt in the afternoon. Gusts up to 20 kt. Seas 3 to 4 ft, occasionally to 6 ft. Wave detail: NE 3 ft at 4 seconds and NE 2 ft at 8 seconds.
Sun Night
E winds 10 to 15 kt, diminishing to 5 to 10 kt after midnight. Seas 3 to 4 ft, occasionally to 6 ft. Wave detail: NE 3 ft at 4 seconds and E 3 ft at 8 seconds.
Mon
NE winds 5 to 10 kt. Gusts up to 15 kt in the morning. Seas 3 to 4 ft, occasionally to 6 ft. Wave detail: E 3 ft at 8 seconds and S 1 foot at 5 seconds.
Mon Night
SE winds 5 kt, becoming SW after midnight. Seas 2 to 3 ft.
Tue
W winds 5 kt, becoming S in the afternoon. Seas around 2 ft.
Tue Night
S winds 5 to 10 kt with gusts up to 15 kt. Seas around 2 ft.
Wed
SW winds 5 to 10 kt, becoming S 10 to 15 kt in the afternoon. Gusts up to 20 kt. Seas 2 to 3 ft.
Wed Night
SW winds 15 to 20 kt with gusts up to 25 kt. Seas 3 to 4 ft, occasionally to 6 ft.