DELMARVA - The very first weekend of December is rapidly approaching and holiday festivities are already planned for across the peninsula! WBOC has compiled a running list of Christmas parades and events on Delmarva, from Kent County, Delaware to Accomack County, Virginia and everywhere in between.

DELAWARE

Bridgeville Christmas Parade – Saturday, Dec. 13, 6 p.m.

Camden-Wyoming Christmas Parade – Saturday, Dec. 6, 6 p.m.

Clayton Christmas Parade – Sunday, Dec. 7, 5 p.m.

Dagsboro Christmas Parade – Tuesday, Dec. 9, 7 p.m.

Delmar Christmas Parade – Saturday, Dec. 6, 2 p.m.

Dover Christmas Parade – Saturday, Dec. 13, 6 p.m.

Felton Christmas Parade – Friday, Dec. 19, 7 p.m.

Georgetown Christmas Parade – Thursday, Dec. 4, 6 p.m.

Georgetown Caroling on the Circle - Thursday, Dec. 4, 6 p.m.

Greenwood Christmas Parade – Friday, Dec. 12, 7 p.m.

Gumboro Christmas Parade – Friday, Dec. 19, 7 p.m.

Harrington Christmas Parade – Friday, Dec. 5, 7 p.m.

Laurel Christmas Parade – Friday, Dec. 5, 7 p.m.

Lewes Christmas Parade – Saturday, Dec. 6, 5 p.m.

Marydel Christmas Parade – Sunday, Dec. 7, 2 p.m.

Seaford Christmas Parade – Saturday, Dec. 6, 7 p.m.

Smyrna Christmas Parade – Sunday, Dec. 7, 2 p.m.

 

MARYLAND

Berlin Christmas Parade – Thursday, Dec. 4, 7 p.m.

Cambridge Christmas Parade – Saturday, Dec. 6, 5 p.m.

Cambridge Christmas Train Garden - Open through Dec. 31

Centreville Christmas Parade – Friday, Dec. 5, 6:30 p.m.

Chesapeake City Christmas Parade – Saturday, Dec. 6, 6 p.m.

Crisfield Christmas Parade – Friday, Dec. 5, 6–8:30 p.m.

Denton Christmas Parade – Thursday, Dec. 4, 6 p.m.

Easton Christmas Parade – Saturday, Dec. 6, 6:30 p.m.

Hurlock Christmas Parade – Saturday, Dec. 13, 5 p.m.

Ocean City Christmas Parade – Saturday, Dec. 6, 11 a.m.

Oxford Christmas on the Creek - Begins Friday, Dec. 5 

Princess Anne Christmas Parade – Friday, Dec. 12, 7 p.m.

Salisbury Christmas Parade – Sunday, Dec. 7, 1 p.m.

Snow Hill Christmas Parade – Monday, Dec. 8, 7 p.m.

St. Michaels Christmas Parade – Saturday, Dec. 13, 10:30 a.m.

St. Michaels Boat Parade – Saturday, Dec. 13, 6 p.m.

Willards Christmas Parade – Saturday, Dec. 13, 6 p.m.

VIRGINIA

Chincoteague Christmas Parade – Saturday, Dec. 6, 6 p.m.

Exmore Christmas Parade – Saturday, Dec. 13, 6 p.m.

Onancock Christmas Parade – Sunday, Dec. 14, 5 p.m.

