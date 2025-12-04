DELMARVA - The very first weekend of December is rapidly approaching and holiday festivities are already planned for across the peninsula! WBOC has compiled a running list of Christmas parades and events on Delmarva, from Kent County, Delaware to Accomack County, Virginia and everywhere in between.
We’ll continue to add parades and events as they are announced, and please feel free to send us any we may have missed to news@wboc.com!
DELAWARE
Bridgeville Christmas Parade – Saturday, Dec. 13, 6 p.m.
Camden-Wyoming Christmas Parade – Saturday, Dec. 6, 6 p.m.
Clayton Christmas Parade – Sunday, Dec. 7, 5 p.m.
Dagsboro Christmas Parade – Tuesday, Dec. 9, 7 p.m.
Delmar Christmas Parade – Saturday, Dec. 6, 2 p.m.
Dover Christmas Parade – Saturday, Dec. 13, 6 p.m.
Felton Christmas Parade – Friday, Dec. 19, 7 p.m.
Georgetown Christmas Parade – Thursday, Dec. 4, 6 p.m.
Georgetown Caroling on the Circle - Thursday, Dec. 4, 6 p.m.
Greenwood Christmas Parade – Friday, Dec. 12, 7 p.m.
Gumboro Christmas Parade – Friday, Dec. 19, 7 p.m.
Harrington Christmas Parade – Friday, Dec. 5, 7 p.m.
Laurel Christmas Parade – Friday, Dec. 5, 7 p.m.
Lewes Christmas Parade – Saturday, Dec. 6, 5 p.m.
Marydel Christmas Parade – Sunday, Dec. 7, 2 p.m.
Seaford Christmas Parade – Saturday, Dec. 6, 7 p.m.
Smyrna Christmas Parade – Sunday, Dec. 7, 2 p.m.
MARYLAND
Berlin Christmas Parade – Thursday, Dec. 4, 7 p.m.
Cambridge Christmas Parade – Saturday, Dec. 6, 5 p.m.
Cambridge Christmas Train Garden - Open through Dec. 31
Centreville Christmas Parade – Friday, Dec. 5, 6:30 p.m.
Chesapeake City Christmas Parade – Saturday, Dec. 6, 6 p.m.
Crisfield Christmas Parade – Friday, Dec. 5, 6–8:30 p.m.
Denton Christmas Parade – Thursday, Dec. 4, 6 p.m.
Easton Christmas Parade – Saturday, Dec. 6, 6:30 p.m.
Hurlock Christmas Parade – Saturday, Dec. 13, 5 p.m.
Ocean City Christmas Parade – Saturday, Dec. 6, 11 a.m.
Oxford Christmas on the Creek - Begins Friday, Dec. 5
Princess Anne Christmas Parade – Friday, Dec. 12, 7 p.m.
Salisbury Christmas Parade – Sunday, Dec. 7, 1 p.m.
Snow Hill Christmas Parade – Monday, Dec. 8, 7 p.m.
St. Michaels Christmas Parade – Saturday, Dec. 13, 10:30 a.m.
St. Michaels Boat Parade – Saturday, Dec. 13, 6 p.m.
Willards Christmas Parade – Saturday, Dec. 13, 6 p.m.
VIRGINIA
Chincoteague Christmas Parade – Saturday, Dec. 6, 6 p.m.
Exmore Christmas Parade – Saturday, Dec. 13, 6 p.m.
Onancock Christmas Parade – Sunday, Dec. 14, 5 p.m.