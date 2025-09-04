Final restriping of Carroll Street in Salisbury

...COASTAL FLOOD ADVISORY IN EFFECT FROM 10 PM THIS EVENING TO
5 AM EDT FRIDAY...
* WHAT...Up to one half foot of inundation above ground level
expected in low-lying areas near shorelines and tidal
waterways.
* WHERE...In Maryland, Dorchester, Wicomico and Somerset
Counties. In Virginia, Accomack County.
* WHEN...From 10 PM this evening to 5 AM EDT Friday.
* IMPACTS...Shallow flooding is expected in the most vulnerable
locations near the waterfront and shoreline resulting in a low
threat of property damage. Expect up to one foot of water
above ground level in low lying, vulnerable areas. Some roads
and low lying property including parking lots, parks and lawns
near the waterfront will experience shallow flooding.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
If travel is required, allow extra time as some roads may be
closed. Do not drive around barricades or through water of
unknown depth. Take the necessary actions to protect flood-prone
property.
&&
Time of high total tides are approximate to the nearest hour.
CAMBRIDGE MD
MLLW CATEGORIES - MINOR 3.5 FT, MODERATE 4.0 FT, MAJOR 4.5 FT
MHHW CATEGORIES - MINOR 1.5 FT, MODERATE 2.0 FT, MAJOR 2.5 FT
TOTAL TOTAL DEPARTURE
DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD
FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT
-------- --------- --------- --------- ------- --------
05/02 AM 3.4 1.4 1.1 1 NONE
05/02 PM 2.8 0.8 0.9 1 NONE
06/03 AM 3.4 1.4 1.1 1 NONE
06/03 PM 2.8 0.8 0.8 1 NONE
07/04 AM 3.0 1.0 0.6 1 NONE
BISHOPS HEAD MD
MLLW CATEGORIES - MINOR 3.2 FT, MODERATE 3.7 FT, MAJOR 4.2 FT
MHHW CATEGORIES - MINOR 1.1 FT, MODERATE 1.6 FT, MAJOR 2.1 FT
TOTAL TOTAL DEPARTURE
DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD
FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT
-------- --------- --------- --------- ------- --------
05/12 AM 3.6 1.5 1.3 3 MINOR
05/12 PM 3.1 1.0 1.1 2 NONE
06/01 AM 3.7 1.6 1.3 3 MODERATE
06/01 PM 3.3 1.2 1.1 2 MINOR
07/01 AM 3.2 1.1 0.8 2 MINOR
CRISFIELD MD
MLLW CATEGORIES - MINOR 3.5 FT, MODERATE 4.0 FT, MAJOR 5.0 FT
MHHW CATEGORIES - MINOR 1.3 FT, MODERATE 1.8 FT, MAJOR 2.8 FT
TOTAL TOTAL DEPARTURE
DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD
FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT
-------- --------- --------- --------- ------- --------
04/11 PM 3.6 1.4 1.5 1 MINOR
05/11 AM 2.8 0.6 1.2 1 NONE
06/12 AM 3.5 1.3 1.3 1 MINOR
06/12 PM 2.9 0.7 1.1 1 NONE
07/01 AM 3.1 0.9 0.9 1 NONE
07/01 PM 2.6 0.4 0.7 1 NONE
SAXIS VA
MLLW CATEGORIES - MINOR 4.5 FT, MODERATE 5.5 FT, MAJOR 6.5 FT
MHHW CATEGORIES - MINOR 2.0 FT, MODERATE 3.0 FT, MAJOR 4.0 FT
TOTAL TOTAL DEPARTURE
DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD
FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT
-------- --------- --------- --------- ------- --------
04/10 PM 3.8 1.3 1.0 1-3 NONE
05/11 AM 3.6 1.1 1.2 2 NONE
05/11 PM 3.8 1.3 1.0 2 NONE
06/12 PM 3.4 0.9 0.8 2 NONE
07/12 AM 3.8 1.3 0.9 2 NONE
07/12 PM 3.0 0.5 0.2 2 NONE
NASSAWADOX CREEK AT BAYFORD VA
MLLW CATEGORIES - MINOR 3.0 FT, MODERATE 3.5 FT, MAJOR 4.5 FT
MHHW CATEGORIES - MINOR 1.0 FT, MODERATE 1.5 FT, MAJOR 2.5 FT
TOTAL TOTAL DEPARTURE
DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD
FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT
-------- --------- --------- --------- ------- --------
04/09 PM 2.8 0.8 0.9 3-4 NONE
05/09 AM 2.5 0.5 0.9 2 NONE
05/10 PM 2.7 0.7 0.7 3 NONE
06/10 AM 2.5 0.5 0.7 2 NONE
06/11 PM 2.9 0.9 0.9 2 NONE
07/11 AM 2.6 0.6 0.7 3 NONE
CHINCOTEAGUE INLET VA
MLLW CATEGORIES - MINOR 4.5 FT, MODERATE 5.0 FT, MAJOR 6.0 FT
MHHW CATEGORIES - MINOR 1.7 FT, MODERATE 2.2 FT, MAJOR 3.2 FT
TOTAL TOTAL DEPARTURE
DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD
FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT
-------- --------- --------- --------- ------- --------
04/06 PM 3.5 0.7 0.1 1 NONE
05/06 AM 2.7 -0.1 -0.2 1-3 NONE
05/07 PM 3.5 0.7 0.0 1-3 NONE
06/07 AM 2.9 0.1 -0.2 1 NONE
06/08 PM 3.6 0.8 0.0 2-3 NONE
07/08 AM 3.4 0.6 0.1 1 NONE
WACHAPREAGUE VA
MLLW CATEGORIES - MINOR 6.5 FT, MODERATE 7.5 FT, MAJOR 8.0 FT
MHHW CATEGORIES - MINOR 2.0 FT, MODERATE 3.0 FT, MAJOR 3.5 FT
TOTAL TOTAL DEPARTURE
DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD
FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT
-------- --------- --------- --------- ------- --------
04/07 PM 5.4 0.9 0.8 1 NONE
05/07 AM 4.5 0.0 0.6 1 NONE
05/08 PM 5.2 0.7 0.5 1 NONE
06/08 AM 4.5 0.0 0.3 1 NONE
06/08 PM 5.2 0.7 0.4 1 NONE
07/09 AM 4.9 0.4 0.4 1 NONE
TANGIER ISLAND, VA
MLLW CATEGORIES - MINOR 3.2 FT, MODERATE 3.8 FT, MAJOR 4.2 FT
MHHW CATEGORIES - MINOR 1.4 FT, MODERATE 1.9 FT, MAJOR 2.4 FT
TOTAL TOTAL DEPARTURE
DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD
FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT
-------- --------- --------- --------- ------- --------
04/10 PM 3.3 1.5 1.6 1 MINOR
05/11 AM 2.7 0.9 1.3 1 NONE
05/11 PM 3.1 1.2 1.3 1 NONE
06/11 AM 2.7 0.9 1.2 1 NONE
06/11 PM 3.1 1.2 1.4 1 NONE
07/12 PM 2.6 0.8 1.0 1 NONE
HARBORTON VA
MLLW CATEGORIES - MINOR 4.5 FT, MODERATE 5.5 FT, MAJOR 6.5 FT
MHHW CATEGORIES - MINOR 2.5 FT, MODERATE 3.5 FT, MAJOR 4.5 FT
TOTAL TOTAL DEPARTURE
DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD
FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT
-------- --------- --------- --------- ------- --------
04/10 PM 3.3 1.3 1.2 1 NONE
05/10 AM 2.9 0.9 1.0 1 NONE
05/10 PM 3.0 1.0 0.9 1 NONE
06/11 AM 2.8 0.8 0.8 1 NONE
06/11 PM 3.3 1.3 1.0 1 NONE
07/12 PM 2.9 0.9 0.7 1 NONE
&&