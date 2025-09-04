Final restriping of Carroll Street in Salisbury

SALISBURY, MD - The City of Salisbury has announced that the restriping of Carroll Street is scheduled to begin.

Starting Monday, September 8th, the project is expected to take one to two days, weather permitting. No road closures are planned, and flaggers will be on site to help manage traffic.

Mayor Taylor expressed gratitude, saying, “This project has been a long time coming, and we appreciate the patience of residents, businesses, and visitors.” The City thanks everyone involved and looks forward to welcoming people back to Downtown Salisbury to enjoy the improved streetscape.

