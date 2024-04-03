TORNADO WATCH 87 REMAINS VALID UNTIL 7 PM EDT THIS EVENING FOR
THE FOLLOWING AREAS
IN MARYLAND THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES
IN SOUTHEAST MARYLAND
DORCHESTER SOMERSET WICOMICO
WORCESTER
IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY
IN NORTHEAST NORTH CAROLINA
NORTHAMPTON
IN VIRGINIA THIS WATCH INCLUDES 38 COUNTIES
IN CENTRAL VIRGINIA
CHESTERFIELD CITY OF COLONIAL HEIGHTS
CITY OF RICHMOND HANOVER HENRICO
IN EAST CENTRAL VIRGINIA
CHARLES CITY ESSEX KING WILLIAM
KING AND QUEEN NEW KENT RICHMOND
WESTMORELAND
IN EASTERN VIRGINIA
LANCASTER MATHEWS MIDDLESEX
NORTHAMPTON NORTHUMBERLAND
IN NORTH CENTRAL VIRGINIA
CAROLINE
IN SOUTH CENTRAL VIRGINIA
BRUNSWICK CITY OF HOPEWELL CITY OF PETERSBURG
DINWIDDIE PRINCE GEORGE
IN SOUTHEAST VIRGINIA
ACCOMACK CITY OF EMPORIA CITY OF FRANKLIN
CITY OF HAMPTON CITY OF NEWPORT NEWS CITY OF POQUOSON
CITY OF WILLIAMSBURG GLOUCESTER GREENSVILLE
ISLE OF WIGHT JAMES CITY SOUTHAMPTON
SURRY SUSSEX YORK
THIS INCLUDES THE CITIES OF ANTE, BACONS CASTLE, BARHAM,
BARNETTS, BAVON, BEACH, BON AIR, BOOTH FORK, BOTTOMS BRIDGE,
BOYKINS, BRAYS FORK, BROWNS CORNER, BRUNSWICK, BRYANTOWN,
BUFFORD CROSSROADS, BURRUSS CORNER, BUSCH GARDENS, CAMBRIDGE,
CAPE CHARLES, CARET, CEDAR FORK, CENTER CROSS, CENTERVILLE,
CHAMPLAIN, CHESTER, CHESTERFIELD, CHINCOTEAGUE,
CHIPPOKES STATE PARK, CHRISTENSONS CORNER, CLANCIE, CLARESVILLE,
COLONIAL BEACH, COLONIAL HEIGHTS, CORBIN, COURTLAND,
COWIE CORNER, CRISFIELD, CROAKER, DAWN, DRAGONVILLE, DUNBROOKE,
DUNNSVILLE, DURAND, EAGLETOWN, EDGERTON, EMPORIA,
EMPORIA AIRPORT, EMPORIA RESERVOIR, EWELL, EXMORE, FIVE FORKS,
FORT LEE, FRANKLIN, GARYSBURG, GASTON, GLEN ALLEN,
GLOUCESTER POINT, GREEN PLAIN, GREENBACKVILLE, GRESSIT, GROVE,
GUM FORKS, GWALTNEY CORNER, HAMPTON, HOG ISLAND GAME RESERVE,
HOPEWELL, HORNTOWN, HOWERTONS, HUNTERDALE, IVOR, KILMARNOCK,
KING AND QUEEN COURT HOUSE, LANCASTER, LAWRENCEVILLE, LEWISETTA,
LITTLE PLYMOUTH, MASCOT, MATTAPONI, MEADOWVILLE, MECHANICSVILLE,
MIDLOTHIAN, MOSELEY, MOUNTCASTLE, NEW CHURCH, NEW KENT AIRPORT,
NEW POINT, NEW POINT COMFORT, NEWPORT NEWS, OCEAN CITY, ONANCOCK,
ORAPAX FARMS, PEARY, PETERSBURG, POOLESVILLE, POQUOSON,
PRINCESS ANNE, QUINTON, REAMS, RICH SQUARE, RICHMOND, ROXBURY,
SALISBURY, SANDSTON, SMITHFIELD, TALLEYSVILLE, TRIPLET, URBANNA,
VALENTINES, VULTARE, WAKEFIELD, WARSAW, WAVERLY, WAYSIDE,
WEST POINT, WHITE PLAINS, WILLIAMSBURG, AND YORKTOWN.