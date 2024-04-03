OC Air Show

(Photo credit: OC Air Show)

OCEAN CITY, MD– Tickets are now on sale for the 2024 Ocean City Air Show. 

The Air Dot Show Tour will soar over the beach Aug. 24-25. 

The United States Air Force’s F-22 Raptor Demo and the Italian Air Force’s Frecce Tricolori will headline the event. 

Those looking to attend can purchase tickets at a discount up to 50% until 11:59 p.m. April 8. 

Current prices range from $25 to $449 for adults. 

Ticket options include the Drop Zone Beach, Sand Boxes, Flight Line Club, VIP Skybox and VIP Penthouse.

Tickets are available at www.ocairshow.com.