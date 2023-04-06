Corporal Keith Heacook Street Sign

Courtesy: Doug Marshall Facebook Page

DELMAR, Md.-Family and community members will be paying tribute to a fallen police officer, Corporal Keith Heacook. 

On April 30th, both Matthew and Susan Heacook will bolt the new Corporal Keith Heacook Way street signs to the new sign posts between Wawa and McDonalds in Delmar.

Heacook, 54, was responding to a "fight in progress" call in the Yorkshire Estates community on Delmar's Delaware side early Sunday morning, April 25, 2021. Delaware State Police said that when Heacook arrived at the home shortly before 5 a.m., Heacook was confronted by 30-year-old Randon Wilkerson, of Salisbury, Md., who knocked him unconscious. 

A witness in the home said she saw Wilkerson standing over Heacook - who was on the ground - repeatedly stomping his head. 

When more police units arrived, Heacook was found unconscious with severe head injuries. 

Heacook, a 22-year veteran of the Delmar Police Department, was taken by ambulance to the University of Maryland Shock Trauma Center in Baltimore where he was held for three days before being pronounced clinically dead on April 28.