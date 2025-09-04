SHOOTING INVESTIGATION GRAPHIC

FRANKFORD, Del. - The Delaware State Police are investigating a shooting early Thursday that left two people injured.

According to investigators, troopers were called to the area of Honolulu Road and Reed Street in Frankford on Sept. 4 just before 2:45 a.m. There, police say they found a 27-year-old Frankford man and a 38-year-old Selbyville woman, both injured following an apparent shooting.

Police say the victims were driving when unknown suspects opened fire on their car. The woman suffered injuries from glass debris, according to authorities, while the man was injured by both debris and a gunshot wound to the hand. Both were taken to a nearby hospital with non-life-threatening injuries.

Delaware State Police continue to investigate this incident and ask anyone with information to contact them at 302-752-3333.

 

Digital Content Producer

Sean joined WBOC as Digital Content Producer in February 2023. Originally from New Jersey, Sean graduated from Rutgers University with bachelor’s degrees in East Asian Studies and Religion. He has lived in New York, California, and Virginia before he and his wife finally found a place to permanently call home in Maryland. With family in Laurel, Ocean Pines, Berlin, and Captain’s Cove, Sean has deep ties to the Eastern Shore and is thrilled to be working at WBOC serving the community.

