Small Craft Advisory until April 11, 07:00 AM EDT
Through 7 AmSW winds 10 to 15 kt. Seas 4 to 5 ft, occasionally to 7 ft. Wave detail: E 5 ft at 11 seconds.
TodayNW winds 10 to 15 kt, becoming NE in the afternoon. Gusts up to 20 kt. Seas 4 to 5 ft, occasionally to 7 ft. Wave detail: E 5 ft at 11 seconds.
TonightNE winds 5 to 10 kt. Seas around 4 ft, occasionally to 6 ft. Wave detail: E 4 ft at 10 seconds.
SunE winds 5 to 10 kt. Seas 3 to 4 ft, occasionally to 6 ft. Wave detail: E 4 ft at 10 seconds.
Sun NightSE winds 10 to 15 kt, becoming S 15 to 20 kt after midnight. Gusts up to 25 kt. Seas 4 to 5 ft, occasionally to 7 ft. Wave detail: S 4 ft at 5 seconds and E 3 ft at 10 seconds.
MonSW winds 15 to 20 kt with gusts up to 25 kt. Seas 5 to 6 ft, occasionally to 9 ft. Wave detail: S 5 ft at 6 seconds and E 3 ft at 10 seconds.
Mon NightSW winds 15 to 20 kt with gusts up to 25 kt. Seas 5 to 6 ft, occasionally to 9 ft.
TueSW winds 5 to 10 kt with gusts up to 15 kt. Seas around 3 ft.
Tue NightS winds 10 to 15 kt. Seas around 3 ft.
WedSW winds 10 to 15 kt. Seas around 3 ft.
Wed NightSW winds 10 to 15 kt. Seas around 3 ft.