Sat
NE winds 10 to 15 kt. Seas 2 to 3 ft. Wave detail: NE 2 ft at 4 seconds and SE 1 foot at 9 seconds.
Sat Night
E winds 5 to 10 kt. Gusts up to 15 kt in the evening. Seas 2 to 3 ft. Wave detail: E 2 ft at 5 seconds and E 1 foot at 9 seconds.
Sun
NE winds 5 kt, becoming SE in the afternoon. Seas around 2 ft. Wave detail: E 2 ft at 5 seconds and SE 1 foot at 10 seconds.
Sun Night
S winds 5 to 10 kt. Gusts up to 15 kt in the evening. Seas around 2 ft. Wave detail: E 2 ft at 5 seconds and SE 2 ft at 9 seconds.
Mon
N winds 5 to 10 kt, becoming NE 10 to 15 kt in the afternoon. Seas 3 to 4 ft, occasionally to 5 ft.
Mon Night
NE winds 10 to 15 kt with gusts up to 20 kt. Seas 5 to 6 ft, occasionally to 8 ft.
Tue
NE winds 10 to 15 kt with gusts up to 20 kt. Seas around 6 ft, occasionally to 8 ft.
Tue Night
E winds 10 to 15 kt with gusts up to 20 kt. Seas 6 to 7 ft, occasionally to 9 ft.