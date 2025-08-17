Today
SE winds 5 to 10 kt. Seas around 2 ft. Wave detail: E 2 ft at 5 seconds and SE 1 foot at 10 seconds.
Tonight
S winds 5 to 10 kt. Seas around 2 ft. Wave detail: SE 2 ft at 7 seconds and SE 1 foot at 14 seconds.
Mon
N winds 5 to 10 kt, becoming NE 10 to 15 kt with gusts up to 20 kt in the afternoon. Seas 3 to 4 ft, occasionally to 5 ft. Wave detail: SE 4 ft at 14 seconds. A chance of showers in the afternoon.
Mon Night
E winds 15 kt with gusts up to 20 kt. Seas 6 to 7 ft, occasionally to 9 ft. Wave detail: NE 6 ft at 8 seconds and SE 4 ft at 13 seconds. A chance of showers.
Tue
E winds 15 kt with gusts up to 20 kt. Seas 6 to 7 ft, occasionally to 9 ft. Wave detail: NE 6 ft at 8 seconds and SE 6 ft at 17 seconds.
Tue Night
E winds 10 to 15 kt with gusts up to 20 kt. Seas 6 to 8 ft, occasionally to 10 ft.
Wed
NE winds 10 to 15 kt with gusts up to 20 kt. Seas 8 to 10 ft, occasionally to 13 ft.
Wed Night
NE winds 15 to 20 kt with gusts up to 25 kt. Seas 10 to 12 ft, occasionally to 15 ft.
Thu
NE winds 20 kt with gusts up to 30 kt. Seas 10 to 12 ft, occasionally to 15 ft.
Thu Night
NE winds 15 to 20 kt with gusts up to 30 kt. Seas 8 to 10 ft, occasionally to 13 ft, subsiding to 6 to 8 ft, occasionally to 10 ft after midnight.