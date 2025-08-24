Today
SE winds 5 to 10 kt. Gusts up to 15 kt late. Seas 3 to 4 ft, occasionally to 5 ft. Wave detail: E 4 ft at 12 seconds.
Tonight
SE winds 5 to 10 kt with gusts up to 15 kt, becoming NW after midnight. Seas 3 to 4 ft, occasionally to 5 ft. Wave detail: E 4 ft at 11 seconds and S 2 ft at 6 seconds.
Mon
W winds 5 to 10 kt. Seas 3 to 4 ft, occasionally to 5 ft. Wave detail: E 4 ft at 11 seconds and SE 3 ft at 7 seconds.
Mon Night
NW winds 5 to 10 kt. Gusts up to 15 kt after midnight. Seas 3 to 4 ft, occasionally to 5 ft. Wave detail: E 3 ft at 9 seconds and S 2 ft at 7 seconds.
Tue
NW winds 5 to 10 kt. Gusts up to 15 kt in the morning. Seas 2 to 3 ft. Wave detail: S 2 ft at 7 seconds and E 2 ft at 9 seconds.
Tue Night
NW winds 5 to 10 kt. Seas 2 to 3 ft.
Wed
N winds 5 to 10 kt. Seas around 3 ft.
Wed Night
NW winds 5 kt. Seas around 2 ft.
Thu
NW winds 5 kt, becoming SW in the afternoon. Seas around 2 ft.
Thu Night
S winds 5 to 10 kt. Seas around 2 ft.