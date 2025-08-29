Fri
SW winds 5 to 10 kt. Gusts up to 15 kt in the morning. Seas 2 to 3 ft. Wave detail: S 2 ft at 4 seconds and E 1 foot at 8 seconds.
Fri Night
W winds 5 to 10 kt, becoming N with gusts up to 15 kt after midnight. Seas 2 to 3 ft. Wave detail: W 1 foot at 3 seconds and E 1 foot at 8 seconds.
Sat
NE winds 5 to 10 kt. Gusts up to 15 kt in the morning. Seas 2 to 3 ft. Wave detail: N 1 foot at 3 seconds and S 1 foot at 5 seconds.
Sat Night
NE winds 5 kt. Seas 2 to 3 ft. Wave detail: NE 1 foot at 4 seconds and SE 1 foot at 5 seconds.
Sun
NE winds 5 to 10 kt with gusts up to 15 kt. Seas around 2 ft. Wave detail: NE 2 ft at 3 seconds and SE 2 ft at 8 seconds.
Sun Night
NE winds 5 to 10 kt. Seas 2 to 3 ft.
Mon
NE winds 5 to 10 kt with gusts up to 15 kt. Seas 3 to 4 ft, occasionally to 5 ft.
Mon Night
NE winds 5 to 10 kt. Gusts up to 15 kt in the evening. Seas 3 to 4 ft, occasionally to 5 ft.
Tue
NE winds 5 to 10 kt with gusts up to 15 kt. Seas 3 to 4 ft, occasionally to 5 ft.
Tue Night
E winds 5 to 10 kt. Gusts up to 15 kt in the evening. Seas 3 to 4 ft, occasionally to 5 ft.