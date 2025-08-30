Today
N winds 10 to 15 kt, becoming NE 5 to 10 kt late. Gusts up to 20 kt. Seas 2 to 3 ft. Wave detail: N 2 ft at 4 seconds and SE 2 ft at 8 seconds.
Tonight
E winds 5 to 10 kt, becoming N after midnight. Seas around 2 ft. Wave detail: NE 2 ft at 4 seconds and SE 2 ft at 8 seconds.
Sun
NE winds 5 to 10 kt, increasing to 10 to 15 kt in the afternoon. Seas 2 to 3 ft. Wave detail: NE 2 ft at 4 seconds and SE 2 ft at 7 seconds.
Sun Night
NE winds 10 to 15 kt. Seas 2 to 3 ft. Wave detail: E 3 ft at 7 seconds and NE 2 ft at 4 seconds.
Mon
NE winds 10 to 15 kt with gusts up to 20 kt. Seas 4 to 5 ft, occasionally to 6 ft. Wave detail: E 5 ft at 7 seconds.
Mon Night
NE winds 10 to 15 kt with gusts up to 20 kt, diminishing to 5 to 10 kt after midnight. Seas 4 to 5 ft, occasionally to 6 ft.
Tue
NE winds 10 kt with gusts up to 15 kt. Seas around 4 ft, occasionally to 5 ft.
Tue Night
E winds 5 to 10 kt. Seas 3 to 4 ft, occasionally to 5 ft.
Wed
E winds 5 to 10 kt. Gusts up to 15 kt in the afternoon. Seas around 3 ft.
Wed Night
SE winds 10 kt. Gusts up to 15 kt in the evening. Seas around 3 ft.