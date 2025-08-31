Today
NE winds 10 to 15 kt with gusts up to 20 kt. Seas 2 to 3 ft. Wave detail: NE 3 ft at 4 seconds and E 2 ft at 7 seconds.
Tonight
NE winds 10 to 15 kt with gusts up to 20 kt. Seas 3 to 4 ft, occasionally to 5 ft. Wave detail: E 4 ft at 6 seconds.
Mon
NE winds 15 to 20 kt with gusts up to 25 kt. Seas 4 to 5 ft, occasionally to 6 ft. Wave detail: E 5 ft at 7 seconds.
Mon Night
NE winds 10 to 15 kt with gusts up to 20 kt. Seas 4 to 5 ft, occasionally to 6 ft. Wave detail: E 5 ft at 8 seconds.
Tue
NE winds 10 to 15 kt with gusts up to 20 kt. Seas 4 to 5 ft, occasionally to 6 ft. Wave detail: E 5 ft at 9 seconds.
Tue Night
E winds 5 to 10 kt, becoming SW after midnight. Seas 4 to 5 ft, occasionally to 6 ft.
Wed
N winds 5 kt, becoming SE in the afternoon. Seas 3 to 4 ft, occasionally to 5 ft.
Wed Night
S winds 5 to 10 kt. Seas around 3 ft.
Thu
S winds 5 to 10 kt, becoming SE 10 to 15 kt in the afternoon. Seas 2 to 3 ft.
Thu Night
S winds 10 to 15 kt with gusts up to 20 kt. Seas around 3 ft. A chance of showers.