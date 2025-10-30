FORECAST: Mostly sunny and windy.
ATLANTIC OCEAN
*Small Craft Advisory until 1 a.m. Friday*
*Gale Warning 1 a.m. Friday until 1 a.m. Saturday*
Friday: Winds W 25-30 kts. Gusts to 35 kts. Waves 6 to 12 feet.
DELAWARE BAY
*Small Craft Advisory until 6 a.m. Friday*
*Gale Warning 6 a.m. Friday until 12 a.m. Saturday*
Friday: Winds W 25-30 kts. Gusts to 45 kts. Waves 3 to 5 feet.
CHESAPEAKE BAY
*Small Craft Advisory until 6 a.m. Friday*
*Gale Warning 6 a.m. Friday until 6 p.m. Friday*
Friday: Winds W 20-25 kts. Gusts to 35 kts. Waves 4 feet.