FORECAST: Mostly sunny and windy.

ATLANTIC OCEAN

*Small Craft Advisory until 1 a.m. Friday*

*Gale Warning 1 a.m. Friday until 1 a.m. Saturday*

Friday: Winds W 25-30 kts. Gusts to 35 kts. Waves 6 to 12 feet.

DELAWARE BAY

*Small Craft Advisory until 6 a.m. Friday*

*Gale Warning 6 a.m. Friday until 12 a.m. Saturday*

Friday: Winds W 25-30 kts. Gusts to 45 kts. Waves 3 to 5 feet.

CHESAPEAKE BAY

*Small Craft Advisory until 6 a.m. Friday*

*Gale Warning 6 a.m. Friday until 6 p.m. Friday*

Friday: Winds W 20-25 kts. Gusts to 35 kts. Waves 4 feet.

