Today
SW winds 5 kt, becoming S 15 to 20 kt with gusts up to 25 kt. Seas 2 to 3 ft. Wave detail: NE 2 ft at 6 seconds.
Tonight
S winds 15 to 20 kt with gusts up to 25 kt. Seas 3 to 4 ft, occasionally to 6 ft. Wave detail: S 3 ft at 4 seconds and NE 2 ft at 8 seconds.
Mon
SW winds 15 to 20 kt with gusts up to 25 kt. Seas 3 to 4 ft, occasionally to 6 ft. Wave detail: S 4 ft at 5 seconds and E 1 foot at 8 seconds.
Mon Night
SW winds 15 to 20 kt with gusts up to 25 kt. Seas 4 to 5 ft, occasionally to 7 ft. Wave detail: S 4 ft at 6 seconds and E 1 foot at 9 seconds.
Tue
SW winds 15 to 20 kt with gusts up to 25 kt. Seas 4 to 5 ft, occasionally to 7 ft. Wave detail: S 5 ft at 6 seconds and E 1 foot at 10 seconds.
Tue Night
SW winds 20 to 25 kt with gusts up to 30 kt. Seas 5 to 6 ft, occasionally to 9 ft. Wave detail: S 6 ft at 6 seconds and E 1 foot at 10 seconds.
Wed
S winds 20 kt with gusts up to 25 kt. Seas 5 to 6 ft, occasionally to 9 ft. A chance of showers in the afternoon.
Wed Night
S winds 15 to 20 kt with gusts up to 25 kt. Seas 4 to 5 ft, occasionally to 7 ft. Showers likely.
Thu
E winds 15 to 20 kt with gusts up to 25 kt. Seas 4 to 5 ft, occasionally to 7 ft. A chance of showers.
Thu Night
E winds 15 to 20 kt with gusts up to 25 kt. Seas 4 to 5 ft, occasionally to 7 ft. A chance of showers.