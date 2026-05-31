Small Craft Advisory until May 31, 06:00 PM EDT
TodayN winds 5 to 10 kt with gusts up to 15 kt, becoming NW late this morning, then becoming SW early this afternoon, becoming S 10 to 15 kt late. Seas 4 to 5 ft, occasionally to 7 ft. Wave detail: NE 5 ft at 8 seconds and S 1 foot at 8 seconds.
TonightSW winds 10 to 15 kt with gusts up to 20 kt. Seas around 4 ft, occasionally to 6 ft. Wave detail: E 4 ft at 10 seconds and SW 3 ft at 4 seconds.
MonSW winds 10 to 15 kt, becoming E in the afternoon. Seas 3 to 4 ft, occasionally to 6 ft. Wave detail: E 4 ft at 10 seconds and S 3 ft at 5 seconds. A chance of showers.
Mon NightE winds 10 to 15 kt, becoming NE 15 to 20 kt after midnight. Seas 4 to 5 ft, occasionally to 7 ft. Wave detail: E 4 ft at 5 seconds and E 3 ft at 9 seconds.
TueNE winds 15 to 20 kt with gusts up to 25 kt. Seas 4 to 5 ft, occasionally to 7 ft. Wave detail: E 5 ft at 9 seconds and E 4 ft at 6 seconds.
Tue NightNE winds 10 to 15 kt, diminishing to 5 to 10 kt after midnight. Seas 4 to 5 ft, occasionally to 7 ft. Wave detail: E 5 ft at 8 seconds and SE 2 ft at 7 seconds.
WedNE winds 10 to 15 kt with gusts up to 20 kt. Seas around 4 ft, occasionally to 6 ft.
Wed NightNE winds 5 to 10 kt. Gusts up to 15 kt in the evening. Seas 4 to 5 ft, occasionally to 7 ft.
ThuNE winds 5 to 10 kt. Seas around 5 ft, occasionally to 7 ft.
Thu NightSE winds 10 kt, becoming W after midnight. Gusts up to 15 kt. Seas around 5 ft, occasionally to 7 ft.