***Small Craft Advisory until October 25, 07:00 AM EDT***
SatNE winds 10 to 15 kt with gusts up to 20 kt. Seas 5 to 6 ft, occasionally to 9 ft. Wave detail: E 5 ft at 10 seconds.
Sat NightE winds 10 to 15 kt. Seas 3 to 4 ft, occasionally to 6 ft. Wave detail: E 4 ft at 10 seconds.
SunNE winds 10 to 15 kt. Seas 3 to 4 ft, occasionally to 6 ft. Wave detail: E 4 ft at 10 seconds.
Sun NightNE winds 5 to 10 kt. Gusts up to 15 kt in the evening. Seas 3 to 4 ft, occasionally to 6 ft. Wave detail: E 4 ft at 10 seconds.
MonNW winds 5 to 10 kt. Gusts up to 15 kt in the morning. Seas 3 to 4 ft, occasionally to 6 ft. Wave detail: SE 4 ft at 11 seconds.
Mon NightNW winds 5 to 10 kt, increasing to 10 to 15 kt after midnight. Seas 4 to 5 ft, occasionally to 7 ft.
TueN winds 10 to 15 kt with gusts up to 20 kt. Seas 4 to 5 ft, occasionally to 7 ft.
Tue NightNE winds 10 to 15 kt with gusts up to 20 kt. Seas 4 to 5 ft, occasionally to 7 ft.
WedNE winds 10 to 15 kt. Seas 4 to 5 ft, occasionally to 7 ft.
Wed NightE winds 5 to 10 kt. Gusts up to 15 kt in the evening. Seas around 4 ft, occasionally to 6 ft.