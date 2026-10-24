***Small Craft Advisory until October 25, 07:00 AM EDT***

SatNE winds 10 to 15 kt with gusts up to 20 kt. Seas 5 to 6 ft, occasionally to 9 ft. Wave detail: E 5 ft at 10 seconds.

Sat NightE winds 10 to 15 kt. Seas 3 to 4 ft, occasionally to 6 ft. Wave detail: E 4 ft at 10 seconds.

SunNE winds 10 to 15 kt. Seas 3 to 4 ft, occasionally to 6 ft. Wave detail: E 4 ft at 10 seconds.

Sun NightNE winds 5 to 10 kt. Gusts up to 15 kt in the evening. Seas 3 to 4 ft, occasionally to 6 ft. Wave detail: E 4 ft at 10 seconds.

MonNW winds 5 to 10 kt. Gusts up to 15 kt in the morning. Seas 3 to 4 ft, occasionally to 6 ft. Wave detail: SE 4 ft at 11 seconds.

Mon NightNW winds 5 to 10 kt, increasing to 10 to 15 kt after midnight. Seas 4 to 5 ft, occasionally to 7 ft.

TueN winds 10 to 15 kt with gusts up to 20 kt. Seas 4 to 5 ft, occasionally to 7 ft.

Tue NightNE winds 10 to 15 kt with gusts up to 20 kt. Seas 4 to 5 ft, occasionally to 7 ft.

WedNE winds 10 to 15 kt. Seas 4 to 5 ft, occasionally to 7 ft.

Wed NightE winds 5 to 10 kt. Gusts up to 15 kt in the evening. Seas around 4 ft, occasionally to 6 ft.

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