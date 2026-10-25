Today
NE winds 5 to 10 kt with gusts up to 15 kt. Seas 3 to 4 ft, occasionally to 6 ft. Wave detail: E 4 ft at 10 seconds.
Tonight
NE winds 5 to 10 kt. Gusts up to 15 kt in the evening. Seas 3 to 4 ft, occasionally to 6 ft. Wave detail: E 3 ft at 10 seconds.
Mon
N winds 5 to 10 kt, becoming W in the afternoon. Seas 3 to 4 ft, occasionally to 6 ft. Wave detail: E 3 ft at 10 seconds.
Mon Night
NW winds 5 to 10 kt. Gusts up to 15 kt after midnight. Seas 3 to 4 ft, occasionally to 6 ft. Wave detail: SE 3 ft at 10 seconds.
Tue
N winds 10 to 15 kt with gusts up to 20 kt. Seas 4 to 5 ft, occasionally to 7 ft. Wave detail: NE 4 ft at 11 seconds.
Tue Night
NE winds 10 to 15 kt with gusts up to 20 kt. Seas 4 to 5 ft, occasionally to 7 ft.
Wed
E winds 10 to 15 kt. Seas around 4 ft, occasionally to 6 ft.
Wed Night
E winds 5 to 10 kt with gusts up to 15 kt, diminishing to 5 kt after midnight. Seas around 4 ft, occasionally to 6 ft.
Thu
E winds 5 kt. Seas around 4 ft, occasionally to 6 ft.
Thu Night
S winds 5 kt, becoming W after midnight. Seas 3 to 4 ft, occasionally to 6 ft.