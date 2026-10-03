Sat
NE winds 15 to 20 kt with gusts up to 25 kt. Seas 3 to 4 ft, occasionally to 6 ft. Wave detail: NE 4 ft at 11 seconds and S 3 ft at 5 seconds. A chance of showers.
Sat Night
NE winds 15 to 20 kt with gusts up to 25 kt. Seas around 4 ft, occasionally to 6 ft. Wave detail: NE 4 ft at 6 seconds and S 1 foot at 5 seconds. A chance of showers.
Sun
E winds 15 to 20 kt, diminishing to 10 to 15 kt in the afternoon. Seas around 4 ft, occasionally to 6 ft. Wave detail: NE 4 ft at 6 seconds. Showers.
Sun Night
E winds 5 to 10 kt, becoming N with gusts up to 15 kt after midnight. Seas 3 to 4 ft, occasionally to 6 ft. Wave detail: E 4 ft at 7 seconds. Showers.
Mon
N winds 10 to 15 kt. Seas around 3 ft. Wave detail: E 3 ft at 7 seconds. A chance of showers in the morning.
Mon Night
N winds 15 to 20 kt with gusts up to 25 kt. Seas 4 to 5 ft, occasionally to 7 ft.
Tue
N winds 15 to 20 kt with gusts up to 25 kt, diminishing to 10 to 15 kt in the afternoon. Seas 3 to 4 ft, occasionally to 6 ft.
Tue Night
N winds 5 to 10 kt. Seas 2 to 3 ft.
Wed
NE winds 5 kt. Seas around 2 ft.
Wed Night
SE winds 5 kt. Seas around 2 ft.