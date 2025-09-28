Today
NE winds 10 to 15 kt, diminishing to 5 to 10 kt late. Gusts up to 20 kt. Seas around 3 ft. Wave detail: SE 3 ft at 7 seconds and NE 2 ft at 4 seconds. A chance of showers early in the morning. Patchy fog early in the morning.
Tonight
NE winds 5 to 10 kt. Seas 2 to 3 ft. Wave detail: S 3 ft at 8 seconds and NE 2 ft at 5 seconds.
Mon
NE winds 5 to 10 kt with gusts up to 15 kt. Seas 3 to 4 ft, occasionally to 5 ft. Wave detail: SE 4 ft at 16 seconds and SE 3 ft at 10 seconds.
Mon Night
NE winds 10 to 15 kt. Seas 5 to 6 ft, occasionally to 8 ft. Wave detail: SE 6 ft at 15 seconds and E 2 ft at 4 seconds.
Tue
NE winds 15 to 20 kt, increasing to 20 to 25 kt in the afternoon. Seas 6 to 8 ft, occasionally to 10 ft. Wave detail: SE 8 ft at 15 seconds.
Tue Night
NE winds 20 to 25 kt, increasing to 25 to 30 kt after midnight. Seas 8 to 10 ft, occasionally to 13 ft.
Wed
NE winds 25 to 30 kt with gusts up to 35 kt. Seas 10 to 12 ft, occasionally to 15 ft.
Wed Night
NE winds 25 to 30 kt with gusts up to 35 kt. Seas 10 to 12 ft, occasionally to 15 ft.
Thu
NE winds 20 to 25 kt with gusts up to 30 kt. Seas 9 to 11 ft, occasionally to 14 ft.
Thu Night
NE winds 20 to 25 kt, diminishing to 15 to 20 kt after midnight. Gusts up to 30 kt. Seas 8 to 10 ft, occasionally to 13 ft