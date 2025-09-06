SatS winds 10 to 15 kt. Seas 3 to 4 ft, occasionally to 5 ft. Wave detail: S 3 ft at 5 seconds and SE 2 ft at 8 seconds.
Sat NightS winds 10 to 15 kt with gusts up to 20 kt, becoming SW after midnight. Seas 3 to 4 ft, occasionally to 5 ft. Wave detail: S 3 ft at 6 seconds. A chance of showers.
SunN winds 10 to 15 kt with gusts up to 20 kt. Seas 3 to 4 ft, occasionally to 5 ft. Wave detail: SE 4 ft at 8 seconds and NW 2 ft at 3 seconds. A chance of showers.
Sun NightN winds 10 to 15 kt. Seas 3 to 4 ft, occasionally to 5 ft. Wave detail: NE 3 ft at 6 seconds. A chance of showers in the evening.
MonN winds 10 to 15 kt with gusts up to 20 kt. Seas 3 to 4 ft, occasionally to 5 ft. Wave detail: NE 3 ft at 6 seconds.
Mon NightNE winds 10 to 15 kt, increasing to 15 to 20 kt after midnight. Seas 4 to 5 ft, occasionally to 6 ft.
TueNE winds 15 to 20 kt with gusts up to 25 kt. Seas 4 to 5 ft, occasionally to 6 ft.
Tue NightNE winds 15 to 20 kt with gusts up to 25 kt. Seas 5 to 6 ft, occasionally to 8 ft. A chance of showers after midnight.
WedNE winds 15 to 20 kt with gusts up to 25 kt. Seas 6 to 7 ft, occasionally to 9 ft. A chance of showers.
Wed NightNE winds 15 to 20 kt with gusts up to 25 kt, diminishing to 10 to 15 kt after midnight. Seas 6 to 7 ft, occasionally to 9 ft. A chance of showers in the evening.