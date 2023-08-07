TORNADO WATCH 602 REMAINS VALID UNTIL 9 PM EDT THIS EVENING FOR
THE FOLLOWING AREAS
IN MARYLAND THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES
IN SOUTHEAST MARYLAND
DORCHESTER SOMERSET WICOMICO
WORCESTER
IN VIRGINIA THIS WATCH INCLUDES 21 COUNTIES
IN CENTRAL VIRGINIA
AMELIA CHESTERFIELD CITY OF RICHMOND
CUMBERLAND FLUVANNA GOOCHLAND
HANOVER HENRICO LOUISA
POWHATAN PRINCE EDWARD
IN EAST CENTRAL VIRGINIA
ESSEX KING WILLIAM KING AND QUEEN
RICHMOND WESTMORELAND
IN EASTERN VIRGINIA
LANCASTER MIDDLESEX NORTHUMBERLAND
IN NORTH CENTRAL VIRGINIA
CAROLINE
IN SOUTH CENTRAL VIRGINIA
NOTTOWAY
THIS INCLUDES THE CITIES OF AMELIA COURTHOUSE, ANGOLA, BEACH,
BON AIR, BRAYS FORK, BURRUSS CORNER, CAMBRIDGE, CARET,
CEDAR FORK, CENTER CROSS, CHAMPLAIN, CHESTER, CHESTERFIELD,
CHULA, CLANCIE, COLONIAL BEACH, CORBIN, CREWE, CRISFIELD, DAWN,
DENARO, DRAGONVILLE, DUNBROOKE, DUNNSVILLE, EARLS, FARMVILLE,
GLEN ALLEN, GOOCHLAND, GRESSIT, GUINEA MILLS, HAWK, HOWERTONS,
JETERSVILLE, KILMARNOCK, KING AND QUEEN COURT HOUSE,
LAKE MONTICELLO, LANCASTER, LEWISETTA, LITTLE PLYMOUTH, LOUISA,
MANNBORO, MASCOT, MATTAPONI, MEADOWVILLE, MECHANICSVILLE,
MIDLOTHIAN, MINERAL, MOSELEY, OCEAN CITY, POWHATAN,
PRINCESS ANNE, RAINES TAVERN, REEDS, RICHMOND, SALISBURY,
SANDSTON, SCOTTS FORK, STODDERT, URBANNA, WARSAW, AND WEST POINT.