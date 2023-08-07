LINKWOOD, Md. - Firefighters were on the scene of a fire at the Valley Proteins poultry rendering plant in Linkwood on Sunday evening.

Linkwood Volunteer Fire Department responded to the two alarm fire at the facility on Linkwood Road. Maryland Fire Marshals estimate the total damage at $3.5 million.

It reportedly took 50 firefighters an hour and a half to get the fire under control. Fire officials say the fire was discovered by an employee in the electrical service area of a product processing room.

The fire remains under investigation.