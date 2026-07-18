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Four people are recovering after a shooting at the Waffle House in Bear early Saturday morning.

Delaware State Police say it happened just after midnight at the restaurant on Pulaski Highway.

Troopers say someone fired on a large crowd in the parking lot.

Three people, a 20-year-old man from New Castle, a 19-year-old man from Bear, and an 18-year woman from Wilmington, were taken to the hospital with non-life-threatening injuries.

A fourth victim, a 17-year-old from New Castle, arrived on her own at the hospital later.

Troopers are asking anyone with information to contact Delaware State Police.