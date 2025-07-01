THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
481 IN EFFECT UNTIL 9 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN MARYLAND THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES
IN SOUTHEAST MARYLAND
DORCHESTER SOMERSET WICOMICO
WORCESTER
IN VIRGINIA THIS WATCH INCLUDES 20 COUNTIES
IN CENTRAL VIRGINIA
AMELIA CHESTERFIELD CITY OF RICHMOND
CUMBERLAND FLUVANNA GOOCHLAND
HANOVER HENRICO LOUISA
POWHATAN
IN EAST CENTRAL VIRGINIA
ESSEX KING WILLIAM KING AND QUEEN
NEW KENT RICHMOND WESTMORELAND
IN EASTERN VIRGINIA
LANCASTER MIDDLESEX NORTHUMBERLAND
IN NORTH CENTRAL VIRGINIA
CAROLINE
THIS INCLUDES THE CITIES OF AMELIA COURTHOUSE, ANGOLA, BEACH,
BON AIR, BOTTOMS BRIDGE, BRAYS FORK, BROWNS CORNER,
BURRUSS CORNER, CAMBRIDGE, CARET, CEDAR FORK, CENTER CROSS,
CHAMPLAIN, CHESTER, CHESTERFIELD, CHULA, CLANCIE, COLONIAL BEACH,
CORBIN, CRISFIELD, DAWN, DENARO, DRAGONVILLE, DUNBROOKE,
DUNNSVILLE, EARLS, GLEN ALLEN, GOOCHLAND, GRESSIT, GUINEA MILLS,
HAWK, HOWERTONS, JETERSVILLE, KILMARNOCK,
KING AND QUEEN COURT HOUSE, LAKE MONTICELLO, LANCASTER,
LEWISETTA, LITTLE PLYMOUTH, LOUISA, MANNBORO, MASCOT, MATTAPONI,
MEADOWVILLE, MECHANICSVILLE, MIDLOTHIAN, MINERAL, MOSELEY,
MOUNTCASTLE, NEW KENT AIRPORT, OCEAN CITY, ORAPAX FARMS,
POWHATAN, PRINCESS ANNE, QUINTON, RAINES TAVERN, REEDS, RICHMOND,
SALISBURY, SANDSTON, SCOTTS FORK, STODDERT, TALLEYSVILLE,
URBANNA, WARSAW, AND WEST POINT.