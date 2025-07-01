Traffic Alert

GEORGETOWN, DE - DelDOT says the intersection of Little Hill Road and Careys Camp Road will be converted into an All Way Stop.

Delaware's Department of Transportation (DelDOT) says the current two way stop will be converted into an All Way Stop with new signs and pavement markings.

The work is expected to take place from 9 a.m. to 3 pm., on July 8. Flaggers will be on-site to direct motorists at the intersection.

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Producer

Colby joined WBOC in 2022. He graduated from Towson University the same year with a bachelor's in Electronic Media and Film Production. Colby was born and raised on Delmarva and has enjoyed using his position as a news producer to serve his community.

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