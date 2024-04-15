Road Closed

(Photo: MGN)

SELBYVILLE, DE - The Delaware Department of Transportation announces the closure of Roxana Road between Polly Branch Road and Smithfield Acres Road due to the installation of a crossroad pipe. 

The road closure of Roxana Road between Polly Branch Road and Smithfield Acres Road is scheduled to start Tuesday, April 23rd and go until Tuesday, May 7th. 

DelDOT has provided the following detour: 

- Motorist will use Roxana Road to Bixler Road to Hudson Road to Lighthouse Road to Main Street to Roxana Road.