Small Craft Advisory until September 28, 01:00 AM EDT
TodayNW winds 20 to 25 kt with gusts up to 30 kt. Seas 6 to 8 ft, occasionally to 12 ft, subsiding to 5 to 6 ft, occasionally to 9 ft this afternoon. Wave detail: NE 8 ft at 11 seconds, becoming NE 6 ft at 10 seconds and W 4 ft at 4 seconds. Showers early this morning, then a chance of showers this afternoon.
TonightW winds 15 to 20 kt with gusts up to 30 kt. Seas 4 to 5 ft, occasionally to 7 ft. Wave detail: W 4 ft at 4 seconds and NE 4 ft at 9 seconds.
MonW winds 15 to 20 kt, diminishing to 10 to 15 kt in the afternoon. Seas 3 to 4 ft, occasionally to 6 ft. Wave detail: W 3 ft at 4 seconds and E 2 ft at 9 seconds.
Mon NightNW winds 5 to 10 kt. Seas 2 to 3 ft. Wave detail: W 2 ft at 4 seconds and E 2 ft at 9 seconds.
TueNW winds 5 to 10 kt. Seas around 2 ft. Wave detail: E 2 ft at 9 seconds and SW 1 foot at 4 seconds.
Tue NightW winds 5 kt. Seas around 2 ft. Wave detail: E 2 ft at 9 seconds and S 1 foot at 4 seconds.
WedW winds 5 kt, becoming S in the afternoon. Seas around 2 ft.
Wed NightS winds 5 to 10 kt. Seas 2 to 3 ft.
ThuSW winds 5 to 10 kt, increasing to 10 to 15 kt in the afternoon. Gusts up to 20 kt. Seas around 3 ft.
Thu NightSW winds 10 to 15 kt with gusts up to 20 kt. Seas around 3 ft.