TORNADO WATCH 67 REMAINS VALID UNTIL 7 PM EDT THIS EVENING FOR
THE FOLLOWING AREAS
IN MARYLAND THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES
IN SOUTHEAST MARYLAND
DORCHESTER SOMERSET WICOMICO
WORCESTER
IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 9 COUNTIES
IN NORTHEAST NORTH CAROLINA
BERTIE CAMDEN CHOWAN
CURRITUCK GATES HERTFORD
NORTHAMPTON PASQUOTANK PERQUIMANS
IN VIRGINIA THIS WATCH INCLUDES 36 COUNTIES
IN CENTRAL VIRGINIA
CITY OF COLONIAL HEIGHTS
IN EAST CENTRAL VIRGINIA
CHARLES CITY ESSEX KING WILLIAM
KING AND QUEEN NEW KENT RICHMOND
WESTMORELAND
IN EASTERN VIRGINIA
LANCASTER MATHEWS MIDDLESEX
NORTHAMPTON NORTHUMBERLAND
IN SOUTH CENTRAL VIRGINIA
CITY OF HOPEWELL CITY OF PETERSBURG PRINCE GEORGE
IN SOUTHEAST VIRGINIA
ACCOMACK CITY OF CHESAPEAKE CITY OF EMPORIA
CITY OF FRANKLIN CITY OF HAMPTON CITY OF NEWPORT NEWS
CITY OF NORFOLK CITY OF POQUOSON CITY OF PORTSMOUTH
CITY OF SUFFOLK CITY OF VIRGINIA BEACH
CITY OF WILLIAMSBURG GLOUCESTER GREENSVILLE
ISLE OF WIGHT JAMES CITY SOUTHAMPTON
SURRY SUSSEX YORK
THIS INCLUDES THE CITIES OF AHOSKIE, BACONS CASTLE, BARHAM,
BARNETTS, BAVON, BOOTH FORK, BOTTOMS BRIDGE, BOWERS HILL,
BOYKINS, BRAYS FORK, BROWNS CORNER, BRYANTOWN,
BUFFORD CROSSROADS, BUSCH GARDENS, CAMBRIDGE, CAPE CHARLES,
CAPE COLONY, CARET, CENTER CROSS, CENTERVILLE, CHAMPLAIN,
CHESAPEAKE AIRPORT, CHINCOTEAGUE, CHIPPOKES STATE PARK,
CHRISTENSONS CORNER, CLANCIE, CLARESVILLE, COLONIAL BEACH,
COLONIAL HEIGHTS, COURTLAND, COWIE CORNER, CRISFIELD, CROAKER,
CURRITUCK, DEEP CREEK, DRAGONVILLE, DUNBROOKE, DUNNSVILLE,
DURAND, EAGLETOWN, EDENHOUSE, EDENTON, ELIZABETH CITY, EMPORIA,
EMPORIA AIRPORT, EMPORIA RESERVOIR, EWELL, EXMORE, FENTRESS,
FIVE FORKS, FORT LEE, FRANKLIN, GARYSBURG, GASTON, GATESVILLE,
GLOUCESTER POINT, GREAT BRIDGE, GREEN PLAIN, GREENBACKVILLE,
GREENBRIER, GRESSIT, GROVE, GUM FORKS, GWALTNEY CORNER, HAMPTON,
HANCOCK, HERTFORD, HOG ISLAND GAME RESERVE, HOPEWELL, HORNTOWN,
HORSESHOE, HOWERTONS, HUNTERDALE, IVOR, KILMARNOCK,
KING AND QUEEN COURT HOUSE, LANCASTER, LEWISETTA, LILLY,
LITTLE PLYMOUTH, MACEDONIA, MASCOT, MATTAPONI, MAVATON,
MERRY HILL, MIDWAY, MOUNT PLEASANT, MOUNTCASTLE, NEW CHURCH,
NEW KENT AIRPORT, NEW POINT, NEW POINT COMFORT, NEWPORT NEWS,
NORFOLK, OCEAN CITY, ONANCOCK, ORAPAX FARMS, PEARY, PETERSBURG,
POOLESVILLE, POQUOSON, PORTSMOUTH, PRINCESS ANNE, QUINTON,
QUITSNA, RICH SQUARE, ROXBURY, SAINT JOHNS, SALISBURY, SHARON,
SMITHFIELD, SUFFOLK, TALLEYSVILLE, URBANNA, VALHALLA,
VIRGINIA BEACH, VULTARE, WAKEFIELD, WARSAW, WAVERLY, WAYSIDE,
WEST POINT, WILLIAMSBURG, WINDSOR, AND YORKTOWN.