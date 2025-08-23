Sat
SE winds 5 to 10 kt. Gusts up to 15 kt late. Seas 5 to 6 ft, occasionally to 8 ft. Wave detail: E 6 ft at 11 seconds and SE 1 foot at 9 seconds.
Sat Night
SE winds 5 to 10 kt with gusts up to 15 kt. Seas 4 to 5 ft, occasionally to 6 ft. Wave detail: E 5 ft at 12 seconds and SE 1 foot at 8 seconds.
Sun
SE winds 5 to 10 kt. Gusts up to 15 kt in the afternoon. Seas 4 to 5 ft, occasionally to 6 ft. Wave detail: E 5 ft at 12 seconds.
Sun Night
S winds 5 to 10 kt. Gusts up to 15 kt in the evening. Seas 4 to 5 ft, occasionally to 6 ft. Wave detail: E 4 ft at 12 seconds and SE 2 ft at 6 seconds.
Mon
W winds 5 to 10 kt. Seas 3 to 4 ft, occasionally to 5 ft. Wave detail: E 4 ft at 12 seconds and SE 2 ft at 6 seconds.
Mon Night
NW winds 5 to 10 kt, increasing to 10 to 15 kt after midnight. Seas 3 to 4 ft, occasionally to 5 ft.
Tue
NW winds 5 to 10 kt. Gusts up to 15 kt in the morning. Seas around 3 ft.
Tue Night
NW winds 5 to 10 kt. Gusts up to 15 kt after midnight. Seas around 3 ft.
Wed
N winds 5 to 10 kt. Gusts up to 15 kt in the morning. Seas around 3 ft.
Wed Night
NW winds 5 to 10 kt. Seas around 2 ft.